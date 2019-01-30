Яку погоду очікувати в Україні 30 січня: точний прогноз

Погода на сьогодні 30 січня в Україні

30 січня погода в Україні відзначиться поступовим потеплінням та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 січня, у середу, по всій країні очікується плюсова температура. Нічні заморозки ймовірні лише на сході та заході країни, а на решті території +1+3 вночі. Найтепліша погода втримається на півдні - до +7+10 вдень. Однак відлига принесе з собою опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

У Києві 30 січня прогнозується до +2+4 вдень, а також дощ.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +1+3

Луцьк +1+3

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +8+10

Одеса +7+9

Херсон +7+9

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +6+8

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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