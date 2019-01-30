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Яку погоду очікувати в Україні 30 січня: точний прогноз

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Погода на сьогодні 30 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 30 січня в Україні

30 січня погода в Україні відзначиться поступовим потеплінням та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 30 січня, у середу, по всій країні очікується плюсова температура. Нічні заморозки ймовірні лише на сході та заході країни, а на решті території +1+3 вночі. Найтепліша погода втримається на півдні - до +7+10 вдень. Однак відлига принесе з собою опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

У Києві 30 січня прогнозується до +2+4 вдень, а також дощ.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 30 січня: точний прогноз - фото 304443
  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +7+9
  • Херсон +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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