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Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада

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Погода на сьогодні 29 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 29 листопада в Україні

29 листопада в Україні очікується зниження температури повітря та поменшає опадів.

29 листопада, у четвер, по всій країні втримається суха та морозна погода. Поступове зниження температури сягне -8-10 вночі, а вдень до -2-5. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни - до 0+2.

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У Києві 29 листопада хмарна та суха погода до -3-5 вдень та до -8-10 вночі. Також можливе посилення вітру до 7-12 м/с.

Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада - фото 291889

Детальний прогноз погоди 29 листопада по містах:

  • Ужгород 0+2
  • Львів -2-4
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -4-6
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -3-5
  • Хмельницький -3-5
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -3-5
  • Черкаси -3-5
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон 0+2
  • Полтава -3-5
  • Суми -3-5
  • Харків -3-5
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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