Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада

Погода на сьогодні 29 листопада в Україні

29 листопада в Україні очікується зниження температури повітря та поменшає опадів.

29 листопада, у четвер, по всій країні втримається суха та морозна погода. Поступове зниження температури сягне -8-10 вночі, а вдень до -2-5. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни - до 0+2.

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У Києві 29 листопада хмарна та суха погода до -3-5 вдень та до -8-10 вночі. Також можливе посилення вітру до 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди 29 листопада по містах:

Ужгород 0+2

Львів -2-4

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -4-6

Тернопіль -2-4

Рівне -2-4

Луцьк -2-4

Вінниця -3-5

Хмельницький -3-5

Житомир -2-4

Чернігів -3-5

Черкаси -3-5

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон 0+2

Полтава -3-5

Суми -3-5

Харків -3-5

Дніпро -2-4

Запоріжжя 0+2

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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