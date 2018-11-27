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Карпати засипало снігом: фото і відео

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На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря досягла позначки -8°С - фото 1
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря досягла позначки -8°С / ukranews

У Карпатах випало місцями від 30 сантиметрів до 1 метра снігу.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Як уточнили на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook, вже о 9.00 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря досягла позначки -8°С і місцями вітер надув до 1 метра снігу. У районі вершини Пожижевської температура повітря о 8:00 опустилася до -7°C. Висота снігового покриву була зафіксована на рівні 24-33 сантиметри.

На горі Плай вранці насипало 5 сантиметрів, а на сніголавинному пості Драгобрат 22 сантиметрів снігового покриву.

Карпати засипало снігом: фото і відео - фото 291583

Карпати засипало снігом: фото і відео - фото 291584

Карпати засипало снігом: фото і відео - фото 291585

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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