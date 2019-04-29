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Яку погоду очікувати в Україні 29 квітня

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

29 квітня, в Поливаний понеділок, в Україну прийде похолодання та дощі з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

У понеділок, 29 квітня, майже по всій країні пройдуть дощі, лише на півдні все ще буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Півночі, Заході та в більшості східних областей України завтра очікується ледве +10+15 градусів. Тому ревні любителі поливаного понеділка добре подумайте. Може, віддайте краще ваш ентузіазм дощу та хмарам) На Півдні, на значній частині території центральних областей ще гріємося, +18+25 градусів", – наголосила вона.

У Києві на Поливаний понеділок також дощитиме, посилиться вітер, а температура знизиться до +11+14. Однак вже з 30 квітня дощів поменшає, але прохолодна погода затримається. Перший день травня також буде зливовим у столиці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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