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Яку погоду очікувати в Україні 27 березня

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Погода на сьогодні, 27 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 27 березня, в Україні

27 березня в країні втримається волога та холодна погода з періодичними дощами і мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 березня, у середу, в Україні продовжить знижуватися температура. У середньому вдень повітря прогріється до +4+6, а найтепліше буде на півдні - до +7+9. Суха та сонячна погода втримається лише на заході, а в інших областях очікуються дощі з мокрим снігом.

У Києві 27 березня прогнозується до +3+5, мокрий сніг та вітер південно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 27 березня - фото 316983
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +4+6
  • Чернігів+4+6
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +7+9
  • Херсон +7+9
  • Полтава +4+6
  • Суми +5+7
  • Харків +7+9
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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