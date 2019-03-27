Яку погоду очікувати в Україні 27 березня

Погода на сьогодні, 27 березня, в Україні

27 березня в країні втримається волога та холодна погода з періодичними дощами і мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 березня, у середу, в Україні продовжить знижуватися температура. У середньому вдень повітря прогріється до +4+6, а найтепліше буде на півдні - до +7+9. Суха та сонячна погода втримається лише на заході, а в інших областях очікуються дощі з мокрим снігом.

У Києві 27 березня прогнозується до +3+5, мокрий сніг та вітер південно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 березня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +4+6

Чернігів+4+6

Черкаси +3+5

Миколаїв +8+10

Одеса +7+9

Херсон +7+9

Полтава +4+6

Суми +5+7

Харків +7+9

Дніпро +6+8

Запоріжжя +8+10

Донецьк +9+11

Луганськ +8+10

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