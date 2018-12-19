Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня

Погода на сьогодні 19 грудня в Україні

19 грудня в Україні очікується морозна та суха погода, яка втримається ненадовго.

На Миколая, 19 грудня, майже по всій країні втримається суха погода без суттєвих опадів. Сніг та дощ з мокрим снігом пройдуть тільки у південних областях та на Донеччині. Середня температура повітря вдень складе до -3-6 морозу, можливе посилення вітру.

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У Києві 19 грудня хмарно з проясненнями, до -6-8 морозу вдень. Водії попереджають про ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні 19 грудня по містах

Ужгород -3-5

Львів -3-5

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -5-7

Тернопіль -3-5

Рівне -4-6

Луцьк -4-6

Вінниця -6-8

Хмельницький -5-7

Житомир -4-6

Чернігів -5-7

Черкаси -4-6

Миколаїв -2-4

Одеса -3-5

Херсон -1-3

Полтава -5-7

Суми -5-7

Харків -4-6

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1-3

Донецьк -1-3

Луганськ -3-5

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