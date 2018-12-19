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Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня

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Погода на сьогодні 19 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 19 грудня в Україні

19 грудня в Україні очікується морозна та суха погода, яка втримається ненадовго.

На Миколая, 19 грудня, майже по всій країні втримається суха погода без суттєвих опадів. Сніг та дощ з мокрим снігом пройдуть тільки у південних областях та на Донеччині. Середня температура повітря вдень складе до -3-6 морозу, можливе посилення вітру.

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У Києві 19 грудня хмарно з проясненнями, до -6-8 морозу вдень. Водії попереджають про ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні 19 грудня по містах

Яку погоду очікувати в Україні 19 грудня - фото 295912
  • Ужгород -3-5
  • Львів -3-5
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -5-7
  • Тернопіль -3-5
  • Рівне -4-6
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -6-8
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -3-5
  • Херсон -1-3
  • Полтава -5-7
  • Суми -5-7
  • Харків -4-6
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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