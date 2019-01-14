Яку погоду очікувати в Україні 14 січня: прогноз від Наталки Діденко

Погода на сьогодні 14 січня в Україні

14 січня, на Василя, в Україні очікується волога та тепла погода.

14 січня в Україні погода відзначиться відлигою та опадами у вигляді мокрого снігу з дощем. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Мокро – сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем. Вітряно – пориви північно-східного та південно-східного вітру до штормових 15-22 метрів за секунду. Тепло – бо вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до 6 тепла. У Карпатах – сильний сніг, сильний вітер, хуртовини", – зазначила вона.

У Києві вдень температура коливатиметься на рівні куля, можливий періодичний сніг, який посилиться до вечора. Також синоптик попереджає про сильний вітер.

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