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Яку погоду очікувати в Україні 13 серпня

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Погода на 13 серпня - фото 1
Погода на 13 серпня

13 серпня в Україні очікується суха та сонячна погода, лише у кількох областях можливе погіршення погоди.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, по всій країні у понеділок очікується тепла та сонячна погода, а температура підійметься до +27+32.

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"На Маковія (14 серпня, – ред) скрізь в Україні буде сонячно і спекотно. 15 серпня переважно без змін, лише на Заході пройдуть локальні дощі і знизиться температура повітря", – додала синоптик.

У Києві 13 серпня буде суха та тепла погода, а у вівторок температура підійметься до +30.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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