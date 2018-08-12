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Результати аномальної спеки: у Фінляндії зникли комарі

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У Фінляндії зникли практично всі комарі - фото 1
У Фінляндії зникли практично всі комарі / Science

Північна країна пережила найспекотніший липень у своїй історії – зафіксована температура плюс 33,7 градуса Цельсія, що є абсолютним рекордом.

Через спеку комарі, які щоліта псують фінам відпочинок на природі, практично зникли.

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Як пояснив професор Лапландського університету доктор Юкка Салмела, неглибокі ставки Лапландії, в яких розмножуються комарі, цього літа здебільшого пересохли, і самкам комарів стало нікуди відкладати личинки.

Причиною цього стала аномальна спека - фото 269505
Причиною цього стала аномальна спека / Roads End Naturalist

Однак нинішні спекотні умови ідеальні для розмноження ґедзів і оводів, попереджає експерт. Обидва ці види належать до мух-паразитів, але оводи відрізняються тим, що вони, знайшовши собі жертву, відкладають яйця їй під шкіру; ґедзі обмежуються тим, що просто п'ють кров теплокровних – чи то велика рогата худоба, людина або інший ссавець.

Рекордно спекотне літо принесло фінам і інші неприємності. Так, через низький збір сіна у фінських фермерів може не вистачити корму для тварин наступної зими, а отже, частину тварин будуть змушені відправити на бійню.

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Джерело: BBC
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