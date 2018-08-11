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Як погода впливає на розумові здібності

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Як спека впливає на мозок - фото 1
Як спека впливає на мозок

Науковці розповіли, як погодні умови впливають на концентрацію та роботу мозку.

Експерти з Гарварду заявили, що спекотна погода заважає нормальній працездатності. Це підтвердив експеримент за участю 44 студентів, які якраз готувались до екзаменів. Їх розділили на дві команди: у 24 студентів у кімнатах вмонтували кондиціонери, а у 20 не змінили нічого. Відзначається, що у процесі дослідження погода змінювалась кілька днів: перші 5 днів була хороша погода, потім 5 днів тривала значна спека, а опісля похолоднішало.

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Кожен день учасники експерименту проходили тестування на кмітливість на власних смартфонах. Завдання були доволі прості: виявити зв'язки кольорів та слів та інші доволі легкі питання на швидкість мислення.

Як спека впливає на мозок - фото 269318
Як спека впливає на мозок

Виявилось, що ті студенти, кімнати яких не обладнали кондиціонерами, на 13% гірше концентрували увагу та виконували повільніше завдання. Відтак, спекотна погода відзначалась на розумових здібностях не лише літніх людей, як вважалось раніше, а й молоді.

Тому учені радять виконувати найважливіші справи вранці, поки погода ще не встигла вплинути на вашу працездатність.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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