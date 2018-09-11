Яку погоду очікувати в Україні 12 вересня

В країні втримається нестабільна погода: частину областей накриють дощі, однак на більшості втримається суха та тепла погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, 12 вересня, будуть періодичні тумани, а температура вранці та ввечері триматиметься на рівні +12+18.

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"Завтра вдень очікується температурний комфорт, +23+26 градусів, на Сході до +25+28 градусів. Циклон, який ще сьогодні подекуди гримить та поливає дощами, завтра витісниться антициклоном із заходу Європи. Тому в більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Хіба що на крайньому півдні ще затримаються хмари і на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму ймовірний невеликий дощ", – зазначила синоптик.

У Києві 11 вересня до вечора може пройти дощ, однак 12 вересня очікується сонячна погода з температурою до +24+25. У четвер, 13 вересня, суха погода затримається, але вже 14 вересня періодичні опади пройдуть на заході та півночі.

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