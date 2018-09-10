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Коли в Україну повернеться тепло

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Коли в Україну повернеться тепло - фото 1
Коли в Україну повернеться тепло

Синоптик розповіла, коли в Україні знову буде тепла та сонячна погода.

11 вересня, у вівторок, в Україні все ще пануватиме циклон, тому більшість країни опиниться у полоні дощів. Однак поступово схід та захід позбуватимуться опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря у вівторок буде низькуватою, +20+24 градуси. Тепліше – на Харківщині, Луганщині, Донеччині, +24+27 градусів. Завтра термічна картинка цікава у Європі: від спекотних +30 у Парижі до свіжих +20+22 у Києві.. У Києві завтра ще побудемо з дощем та у свіжому повітрі, очікується близько +20 градусів", – відзначила вона.

А от вже 12-13 вересня в країну увійде антициклон Perryman, який принесе потепління та суху і сонячну погоду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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