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Яку погоду очікувати в Україні 12 березня

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Погода на сьогодні, 12 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 12 березня, в Україні

12 березня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а у частині областей поменшає дощів. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 березня, у вівторок, в країні продовжиться похолодання, але опади у вигляді дощів зі снігом залишаться лише на сході та півдні країни. У решті областей втримається суха погода, а також послабиться вітер до 5-10 м/с.

У Києві 12 березня вдень повітря прогріється до +5+7, очікується хмарна погода без істотних опадів.

Прогноз погоди на 12 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 12 березня - фото 313227
  • Ужгород +7+9
  • Львів +5+7
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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