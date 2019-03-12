Яку погоду очікувати в Україні 12 березня

Погода на сьогодні, 12 березня, в Україні

12 березня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а у частині областей поменшає дощів. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 березня, у вівторок, в країні продовжиться похолодання, але опади у вигляді дощів зі снігом залишаться лише на сході та півдні країни. У решті областей втримається суха погода, а також послабиться вітер до 5-10 м/с.

У Києві 12 березня вдень повітря прогріється до +5+7, очікується хмарна погода без істотних опадів.

Прогноз погоди на 12 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +5+7

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +5+7

Черкаси +6+8

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +6+8

Запоріжжя +5+7

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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