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Яку погоду очікувати в Україні 12 березня
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12 березня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а у частині областей поменшає дощів. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 12 березня, у вівторок, в країні продовжиться похолодання, але опади у вигляді дощів зі снігом залишаться лише на сході та півдні країни. У решті областей втримається суха погода, а також послабиться вітер до 5-10 м/с.
У Києві 12 березня вдень повітря прогріється до +5+7, очікується хмарна погода без істотних опадів.
Прогноз погоди на 12 березня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +5+7
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +5+7
- Тернопіль +5+7
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +6+8
- Житомир +6+8
- Чернігів +5+7
- Черкаси +6+8
- Миколаїв +5+7
- Одеса +5+7
- Херсон +5+7
- Полтава +6+8
- Суми +5+7
- Харків +5+7
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +5+7
- Луганськ +5+7
І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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