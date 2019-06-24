Яку погоду очікувати до кінця червня в Україні

Останній тиждень червня відзначиться в Україні перепадами температури та періодичними дощами з грозами. Детальніше про погоду 25-30 червня читайте далі.

Вже за кілька днів спека в країні почне відступати, а на зміну їй прийде збільшення кількості опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За її словами, ще 25 червня в Україні буде доволі спекотно: на сході та на півдні до +30+34, на решті території до+27+32, а в Карпатах до +20+25. До того ж, у вівторок дощі з грозами і навіть зливи з градом можливі на півдні країни.

Коли спаде спека

"Спека ще хапатиметься руками й ногами за таку ласу територію. як Україна, спробує у четвер, 27-го червня, знову впертися на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально. Бо у п'ятницю, суботу, неділю – 28, 29, 30 червня – в Україну просто увірветься справжня прохолода", – додала вона.

Діденко також зазначила, що, за попередніми прогнозами, спершу температура знизиться до +20+27, а згодом і до +18+23.

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