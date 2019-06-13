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У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

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Як пережити спеку в метро - фото 1
Як пережити спеку в метро / dnepr.comments

У київській підземці дали кілька порад, як уберегтися від спеки. Корисні лайфхаки розмістили на сторінці у Twitter комунального підприємства.

У метрополітені відзначили, що навіть не дивлячись на те, що в метро працює система вентиляції, однак там все ж може бути душно.

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"Аномальна спека у найближчі дні планує ще бути з нами. Системи вентиляції, що у нас є, працюють, однак при таких температурах навіть в підземці душно. Щоб уникнути випадків погіршення самопочуття, радимо мати з собою воду, особливо під час поїздок в транспорті", – йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що синоптики прогнозують, що в найближчі дні в Україні буде тривати спекотна погода, проте в деяких регіонах очікуються грозові дощі. У Києві температура повітря сягне +33 градусів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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