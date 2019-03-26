Яку погоду очікувати 26 березня в Україні

Погода на сьогодні, 26 березня, в Україні

26 березня по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощу та навіть снігу. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 березня, у вівторок, в країну повернуться дощі та мокрий сніг, а температура почне знижуватись. Максимально вдень очікується до +7+9, а на півдні - до +10+12. Також посилиться вітер до 7-12 м/с.

У Києві 26 березня прогнозується до +6+8, вдень періодичні опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 26 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +10+12

Полтава +7+9

Суми +6+8

Харків +7+9

Дніпро +7+9

Запоріжжя +10+12

Донецьк +7+9

Луганськ +7+9

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