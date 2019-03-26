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Яку погоду очікувати 26 березня в Україні

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Погода на сьогодні, 26 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 26 березня, в Україні

26 березня по всій Україні пройдуть опади у вигляді дощу та навіть снігу. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 березня, у вівторок, в країну повернуться дощі та мокрий сніг, а температура почне знижуватись. Максимально вдень очікується до +7+9, а на півдні - до +10+12. Також посилиться вітер до 7-12 м/с.

У Києві 26 березня прогнозується до +6+8, вдень періодичні опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 26 березня у містах України:

Яку погоду очікувати 26 березня в Україні - фото 316698
  • Ужгород +9+11
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +10+12
  • Полтава +7+9
  • Суми +6+8
  • Харків +7+9
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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