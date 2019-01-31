Яку погоду очікувати 1 лютого в Україні

Погода 1 лютого в Україні відзначиться мокрим снігом з дощем та відлигою.

У п'ятницю, 1 лютого, в країні втримається волога та тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Лютий розпочнеться, як і завершується січень – вночі близько нуля, вдень +1+4 градуси, на Півдні +4+9 градусів, в Криму до +12 градусів. Тумани, мряка, невеликий дощ. Де температура повітря наближатиметься до нуля чи трохи сповзатиме вниз – мокрий сніг", – зазначила вона.

У Києві у ніч на 1 лютого очікується близько нуля, а вдень температура підійметься до +1+3. Прогнозується мряка, туман та незначний дощ.

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