Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло

Через мороз скло страждає як зовні, так і зсередини / Drive2

Однією з основних проблем всіх автолюбителів у зимовий час є обмерзання скла машини.

Взимку автомобіль, що простояв ніч на вулиці, покривається шаром льоду. Дуже часто цей шар тонкий, але навіть при цьому видимість практично нульова. Як можна захистити скло від обмерзання?

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Звичайно, інструментом боротьби може стати і тепла вода. Але коли вона остигає, то заново замерзає. Більш того, при цьому є ймовірність пошкодити скло. Досвідчені водії в таких випадках беруть грілку або пляшку з гарячою водою.

Слід зазначити, що питання захисту лобового скла від обмерзання хвилювало водіїв ще на зорі зародження автомобільної індустрії. Вже тоді було знайдено рішення: змішати воду, гліцерин і сіль в пропорції 0, 5 л / 1 л / 25 г. Все це необхідно розмішати і використовувати для обробки лобового скла.

Крім того, через мороз скло страждає як зовні, так і зсередини. З внутрішньої сторони в результаті конденсації утворюється іній. Обледеніння зовні плюс іній зсередини створюють нульову видимість. Для того, щоб інею не було, необхідно, щоб в салоні автомобіля була плюсова температура, а для цього потрібен хороший обігрівач.

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