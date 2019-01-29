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Як канадці розважаються, поки розчищають дороги: відеофакт

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Як канадці розважаються взимку - фото 1
Як канадці розважаються взимку

У мережі з'явилось відео з веселими канадськими водіями, які вирішили не втрачати час поки розчищається траса.

Креативні чоловіки вирішили, що засніжені дороги можуть бути шансом провести весело час у заторах. Поки шосе за 20 км від Монреаля розчищали і 75 машин просто стояли посеред дороги в очікуванні, веселі водії вирішили повиходити з машин та зіграти у хокей. Запис опинився у соцмережах, де за короткий час став вірусним. Здається, канадці знають, як правильно використовувати час.

І ще: Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло

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Джерело: narcity
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