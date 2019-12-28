Яку погоду чекати в Україні в останні дні грудня

До кінця 2019 року в країні погода встигне кілька разів змінитися: від снігопадів до потепління. Детальніший прогноз на 28-31 грудня читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, за останні дні 2018 року погода встигне кардинально змінитися, тож варто бути готовими до погіршення ситуації на дорогах.

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"29 грудня в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині – з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", – поділились синоптики.

Середня температура повітря в неділю коливатиметься від -3 до +2. Найтепліше буде на півдні – до+5, а найсвіжіше у Карпатах – до -7-11.

Погода в Україні 29-31 грудня

"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", – йдеться у повідомленні.

Така погода створить складні умови для автомобілістів, адже майже повсюди буде ожеледиця.

Погода в Україні 29-31 грудня

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