Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Яку погоду чекати в Україні в останні дні грудня

  • 12
Погода в Україні 29-31 грудня - фото 1
Погода в Україні 29-31 грудня

До кінця 2019 року в країні погода встигне кілька разів змінитися: від снігопадів до потепління. Детальніший прогноз на 28-31 грудня читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, за останні дні 2018 року погода встигне кардинально змінитися, тож варто бути готовими до погіршення ситуації на дорогах.

І ще: Засніжені Карпати у свіжих фото і відео

"29 грудня в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", – поділились синоптики.

Середня температура повітря в неділю коливатиметься від -3 до +2. Найтепліше буде на півдні – до+5, а найсвіжіше у Карпатах – до -7-11.

Погода в Україні 29-31 грудня - фото 377008
Погода в Україні 29-31 грудня

"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", – йдеться у повідомленні.

Така погода створить складні умови для автомобілістів, адже майже повсюди буде ожеледиця.

Погода в Україні 29-31 грудня - фото 377009
Погода в Україні 29-31 грудня

Читайте також: Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • 25 грудня, 12:15
  • 640
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 1152
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1976916
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події