Засніжені Карпати у свіжих фото і відео

Схили українських Карпат нарешті вкрилися товстим шаром снігу. Це перші за довгий час суттєві зимові опади, оскільки грудень видався аномально теплим.

Видовищними фото Чорногірського хребта поділився на своїй сторінці в Facebook користувач Василь Фіцак.

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"У Карпатах притрусило сніжком, і чим вище, тим більше снігу, на Чорногірському хребті в середньому 15 см снігу, перемети 30 і більше. Чим нижче, снігу все менше. Так, в долині під Смотричем всього 3-5 см. А в селі взагалі немає", – розповів чоловік.

На інших гірськолижних курортах Карпат також спостерігається великий снігопад.

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