На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яку мову програмування потрібно знати, щоб заробляти найбільше
-
- 58
Статистика – кобіта вперта. І вона свідчить про те, що з кожним днем рівень безробіття лише зростає. І це явище актуальне не лише для України, а й для всього світу. Не дивно, що багато людей починають замислюватися над побудовою кар'єри у сфері IT. Ми розповімо, яку мову програмування слід вивчити.
Згідно з даними сайту вакансій Indeed, найбільш необхідною навичкою у 2020 році є – програмування.
Це цікаво: Донька розробника ігор розповіла правду про професію тата
Аналітики сайту вивчили його базу даних, аби знайти найкращі вакансії року на основі трьох факторів: середньої заробітної плати, зростання посади на сайті за останні три роки, а також кількості оголошень про вакансії на кожен мільйон оголошення на сайті.
Найперспективнішою роботою був архітектор програмного забезпечення – людина, яка приймає високорівневі рішення про дизайн і стандарт коду, який використовується на платформі. На другому місці був розробник повного стека або хтось, хто володіє повними навичками кодування для створення платформи.
Хоча деякі менеджери за наймом не вимагають від претендента знання певної мови програмування (навички кодування часто переносяться на інші мови), це допомагає дізнатися, які мови пов'язані з найбільш високооплачуваною роботою.
HackerRank, технологічна компанія, яка займається проблемами конкурентного програмування як для програмістів, так і для рекрутерів, опитала понад 116 000 розробників програмного забезпечення і студентів, аби з'ясувати, які мови програмування пов'язані з найвищою оплатою праці у світі.
ТОП високооплачуваних мов програмування
- Perl – $ 84 000 на рік
- Scala – $ 77 100 на рік
- Go – $ 72 600 на рік
- Ruby – $ 72 100 на рік
- Objective-C – $ 66 600 на рік
- Swift – $ 65 100 на рік
- Pascal – $ 62 700 на рік
- R – $ 61 600 на рік
- Prolog – $ 60 600 на рік
- C # – $ 58 400 на рік
- Kotlin – $ 58 100 на рік
- TypeScript – $ 57 400 на рік
- Python – $ 56 600 на рік
- JavaScript – $ 55 600 на рік
- C ++ – $ 55 300 на рік
Тепер залишилося найпростіше: вивчити бодай одну з цих мов, аби почати. Якщо ви не женетеся за шаленими заробітками, то ми тут, між іншим, нагадуємо, що з вересня в Україні виросла мінімальна заробітна плата.
Читайте також: У Фінляндії хочуть зробити 6-годинний робочий день
-
18:52Бред Пітт вирушив на побачення з моделлю, схожою на Джолі
-
18:49Картинки з Днем ангела Марії 2020: листівки, відкритки і гіфки з іменинами
-
18:43Дизайнери перетворили розбитий кросовер Dacia Duster на стильний кабріолет
-
18:26Психологи розповіли, як правильно розслаблятися
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:14Блогер порівняв усі покоління Samsung Galaxy Note: як змінювався популярний фаблет
-
18:05Гороскоп на 28 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Краще за McDonald's: рецепт хрустких домашніх наггетсів
-
17:42Сара Мішель Геллар би плакала: перезапуск Баффі шокує фанатів легендарного серіалу
-
17:23NASA знайшло галактику у формі винищувача із Зоряних війн
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
17:13Що відомо про наймолодшого володаря Букерівської премії 2020
-
16:57Названі нові цілющі властивості кунжуту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Яку мову програмування потрібно знати, щоб заробляти найбільше
-
16:30Успіння Пресвятої Богородиці 2020: що не можна робити 28 серпня
-
16:21Чому "правило трьох побачень" більше не працює
-
16:12Тенет: у мережі з'явився фільм про фільм Крістофера Нолана
-
15:56Американець 10 років писав для шотландської Вікіпедії, але при цьому не знав мови
-
15:45Яку з двох однакових страв можна їсти: круті порівняння від дієтолога
-
15:39Привітання з Днем ангела Марії: вірші, проза й смс на іменини 2020
-
15:26Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками: перше зворушливе фото
-
15:12Скільки людей готові повернутися до звичного життя після завершення пандемії COVID-19
-
14:53Майбутнє поруч: LG представила електронну маску з функцією очищення повітря
-
18:22Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів
-
17:20Поваги – нуль: Притула емоційно пояснив, чому проти призначення Луческу в Динамо
-
13:11Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям