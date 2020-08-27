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Яку мову програмування потрібно знати, щоб заробляти найбільше

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Програмування – найнеобхідніша навичка 2020 року - фото 1
Програмування – найнеобхідніша навичка 2020 року

Статистика – кобіта вперта. І вона свідчить про те, що з кожним днем рівень безробіття лише зростає. І це явище актуальне не лише для України, а й для всього світу. Не дивно, що багато людей починають замислюватися над побудовою кар'єри у сфері IT. Ми розповімо, яку мову програмування слід вивчити.

Згідно з даними сайту вакансій Indeed, найбільш необхідною навичкою у 2020 році є – програмування.

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Аналітики сайту вивчили його базу даних, аби знайти найкращі вакансії року на основі трьох факторів: середньої заробітної плати, зростання посади на сайті за останні три роки, а також кількості оголошень про вакансії на кожен мільйон оголошення на сайті.

Найперспективнішою роботою був архітектор програмного забезпечення – людина, яка приймає високорівневі рішення про дизайн і стандарт коду, який використовується на платформі. На другому місці був розробник повного стека або хтось, хто володіє повними навичками кодування для створення платформи.

Хоча деякі менеджери за наймом не вимагають від претендента знання певної мови програмування (навички кодування часто переносяться на інші мови), це допомагає дізнатися, які мови пов'язані з найбільш високооплачуваною роботою.

Ці мови програмування допомагають заробити найбільше - фото 422358
Ці мови програмування допомагають заробити найбільше

HackerRank, технологічна компанія, яка займається проблемами конкурентного програмування як для програмістів, так і для рекрутерів, опитала понад 116 000 розробників програмного забезпечення і студентів, аби з'ясувати, які мови програмування пов'язані з найвищою оплатою праці у світі.

ТОП високооплачуваних мов програмування

  1. Perl – $ 84 000 на рік
  2. Scala – $ 77 100 на рік
  3. Go – $ 72 600 на рік
  4. Ruby – $ 72 100 на рік
  5. Objective-C – $ 66 600 на рік
  6. Swift – $ 65 100 на рік
  7. Pascal – $ 62 700 на рік
  8. R – $ 61 600 на рік
  9. Prolog – $ 60 600 на рік
  10. C # – $ 58 400 на рік
  11. Kotlin – $ 58 100 на рік
  12. TypeScript – $ 57 400 на рік
  13. Python – $ 56 600 на рік
  14. JavaScript – $ 55 600 на рік
  15. C ++ – $ 55 300 на рік

Тепер залишилося найпростіше: вивчити бодай одну з цих мов, аби почати. Якщо ви не женетеся за шаленими заробітками, то ми тут, між іншим, нагадуємо, що з вересня в Україні виросла мінімальна заробітна плата.

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Джерело: Business Insider
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