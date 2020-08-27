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Донька розробника ігор розповіла правду про професію тата

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Чому не круто бути розробником ігор - фото 1
Чому не круто бути розробником ігор

Життя розробника ігор насправді не таке яскраве, як можуть собі уявляти самі гравці та люди інших професій. Але саме дитяча характеристика цієї роботи викликає і сміх, і сум водночас.

Австралійський геймдизайнер Стюарт Кемерон поділився фото домашнього завдання своєї доньки-підлітка, яке активно поширилось в мережі. А все тому, що дитина зробила справжню антирекламу професії батька. Звісно ж, почуття гумору та сарказму дівчинці не бракує, але у її словах є частка правди.

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"Домашня робота доньки з математики. Не можу сказати, що я не погоджуюсь", – зазначив автор під фото.

На знімку можна побачити, що завдання складається з двох питань: у якій професії можна застосувати уміння створювати ізометричну проєкцію. Тут відповідь проста: розробка відеоігор. А друге питання звучало, чому дитина зацікавлена або навпаки у цій професії.

"Мій тато займається цим упродовж 16 років, і тепер він просто пуста оболонка від людини", – саме так описала свою відмову від цієї професії дівчина.

Звісно ж, Стюарту довелось пояснити, що насправді життя розробника ігор не є легким, але й не настільки жахливим.

"Так, я геймрозробник. Це одні із найкращих і найгірших років мого життя. Зокрема, в Австралії, де вибір обмежений, це найкраще, але найбільш неприємне і корисне заняття. Водночас і найгірший вибір кар'єрного шляху, якщо ти плануєш мати родину чи іпотеку", – підсумував чоловік.

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Джерело: medialeaks
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