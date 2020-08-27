Донька розробника ігор розповіла правду про професію тата

Життя розробника ігор насправді не таке яскраве, як можуть собі уявляти самі гравці та люди інших професій. Але саме дитяча характеристика цієї роботи викликає і сміх, і сум водночас.

Австралійський геймдизайнер Стюарт Кемерон поділився фото домашнього завдання своєї доньки-підлітка, яке активно поширилось в мережі. А все тому, що дитина зробила справжню антирекламу професії батька. Звісно ж, почуття гумору та сарказму дівчинці не бракує, але у її словах є частка правди.

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"Домашня робота доньки з математики. Не можу сказати, що я не погоджуюсь", – зазначив автор під фото.

My daughter’s maths homework. Can’t say I disagree. pic.twitter.com/zPdDkCbHeK — Stuart Cameron (@doozethe) August 24, 2020

На знімку можна побачити, що завдання складається з двох питань: у якій професії можна застосувати уміння створювати ізометричну проєкцію. Тут відповідь проста: розробка відеоігор. А друге питання звучало, чому дитина зацікавлена або навпаки у цій професії.

"Мій тато займається цим упродовж 16 років, і тепер він просто пуста оболонка від людини", – саме так описала свою відмову від цієї професії дівчина.

Звісно ж, Стюарту довелось пояснити, що насправді життя розробника ігор не є легким, але й не настільки жахливим.

"Так, я геймрозробник. Це одні із найкращих і найгірших років мого життя. Зокрема, в Австралії, де вибір обмежений, – це найкраще, але найбільш неприємне і корисне заняття. Водночас і найгірший вибір кар'єрного шляху, якщо ти плануєш мати родину чи іпотеку", – підсумував чоловік.

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