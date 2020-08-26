У Фінляндії хочуть зробити 6-годинний робочий день

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала скорочення восьмигодинного робочого дня до шести годин одним зі своїх пріоритетних завдань. Про це вона заявила під час виступу, що був присвячений її обранню головою Соціал-демократичної партії.

В програмній промові перед однопартійцями прем'єр заявила, що правляча партія повинна створити чітке бачення і конкретний план для переходу до скорочення робочого дня і поліпшення трудового життя у Фінляндії.

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"Не можна відмовлятися від нашої мети скоротити робочий час, і це не суперечить іншій нашій меті – вищому рівню зайнятості і стабільності державної економіки", – заявила Марін.

Вона додала, що дослідження свідчать, що люди, які працюють шість годин, гідні отримувати стільки ж, як і за восьмигодинний робочий день.

"Один зі способів справедливого розподілу багатств – це поліпшити умови праці і скоротити робочий час таким чином, щоб це не позначилося на рівні доходів", – вважає фінський прем'єр-міністр.

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