Якщо "Бетмен" провалиться: Роберт Паттінсон задумався про порнофільми

Популярний актор Роберт Паттінсон вже знайшов, куди податися, якщо його виконання ролі Бетмена у майбутньому фільмі розчарує фанатів. Зірка "Сутінок" вирішив, що почне зніматись у порно, якщо стрічка про найпопулярнішого героя коміксів DC провалиться.

33-річний британський актор Роберт Паттінсон влітку отримав офіційне затвердження на роль Бетмена в однойменному фільмі, прем'єра якого запланована на 2021 рік. І ця новина сколихнула фанатів, адже чимало хто недооцінює уміння зірки саги "Сутінки". Зараз актор важко працює, тренуючись та вливаючись у роль, але все ж припускає, що може не виправдати очікувань.

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А недавнє інтерв'ю для The Guardian і зовсім вразило шанувальників кіно. Паттінсон зізнався, що у випадку, якщо "Бетмен" все ж провалиться, то він піде у порно. Але не у звичайне, а в артхаусні стрічки для дорослих. Щоправда, найважливішим критиком для актора є зовсім не рейтинги на кіноресурсах, а він сам.

До слова, актор вважає, що роль Бетмена для нього – це велике досягнення. Також Роберт розповів, що він постійно вагається у своєму вміння грати роль, тому завжди дуже переймається, що може трапитись справжня катастрофа. І поки британець готується до найгіршого, то глядачам залишається лише чекати на вихід стрічки, щоб самостійно оцінити нового Бетмена.

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