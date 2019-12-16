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ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)

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не плутайте порно з фільмом - фото 1
не плутайте порно з фільмом

Підготували для вас справжній тест для дорослих, у якому вам потрібно розрізнити порно і звичайне кіно. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Порнофільми давно перестали бути аматорськими та неякісними, а кіноіндустрія у свою чергу не соромиться додавати пікантні сцени у фільми. Зосередьтеся та обирайте правильну відповідь: кадр з фільму чи кадр з порно? Вибір за вами!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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