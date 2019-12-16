ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)

Підготували для вас справжній тест для дорослих, у якому вам потрібно розрізнити порно і звичайне кіно. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Порнофільми давно перестали бути аматорськими та неякісними, а кіноіндустрія у свою чергу не соромиться додавати пікантні сцени у фільми. Зосередьтеся та обирайте правильну відповідь: кадр з фільму чи кадр з порно? Вибір за вами!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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