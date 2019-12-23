Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги

У 2019 році на екрани вийшло чимало закордонних фільмів різних жанрів: від супергероїки та детективів до мелодрам та фентезі. Зібрали найкраще кіно, яке цьогоріч встигло підкорити глядацькі серця!

Скло

Оригінальна назва мовою фільму: Backtrace

Backtrace Жанр : трилер, драма, кримінал, фантастика

: трилер, драма, кримінал, фантастика Країна: США

США Режисер: М. Найт Ш'ямалан

М. Найт Ш'ямалан У головних ролях: Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Сара Полсон, Семюел Л. Джексон

Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Сара Полсон, Семюел Л. Джексон Тривалість: 128 хв.

Сюжет розповість про те, як Кевін Венделл Крамб, Містер Скло та Девід Данн опиняються у психлікарні, де з ними намагається працювати лікарка. Однак вона й не підозрює, що утриманці насправді не вигадують про свої сили. Допоки Звір виривається назовні, і тепер невразливому доведеться не лише зупинити його та геніального злочинця, а й довести собі та іншим, що він герой.

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Мері Поппінс повертається

Оригінальна назва мовою фільму: Mary Poppins Returns

Mary Poppins Returns Жанр: мюзикл, фентезі, комедія

мюзикл, фентезі, комедія Країна: США

США Режисер: Роб Маршалл

Роб Маршалл У головних ролях: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу

Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу Тривалість: 131 хв.

Лондон під час кризи не щадить нікого, і родину Майкла Бенкса також. Чоловік змушений тимчасово влаштуватись у банк, де раніше працювали його батько та дідусь. Майклу складно встигати з усім та ще й піклуватись про трьох дітей після смерті матері. У домі хаос, тож діти намагаються також якось допомогти втомленому татусю.

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Аліта: Бойовий ангел

Оригінальна назва мовою фільму : Alita: Battle Angel

: Alita: Battle Angel Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, трилер

фантастика, пригоди, бойовик, трилер Країна: США

США Режисер: Роберт Родрігес

Роберт Родрігес У головних ролях : Роза Салазар, Крістоф Вальц, Дженніфер Коннеллі

: Роза Салазар, Крістоф Вальц, Дженніфер Коннеллі Тривалість: 122 хв.

122 хв. Коли: з 14 лютого

Сюжет фільму базується на однойменній манзі Юкіно Кісіро "Аліта: Бойовий ангел". Стрічка розповідає про далеке майбутнє, у якому життя не таке ідеальне. Доктор Ідо випадково натрапляє на понівеченого кіборга-дівчину, якого вирішує відновити. З часом він розуміє, що кіборг є бойовим, однак її історія залишається загадкою. Тільки сама Аліта здатна згадати все та обрати бій, на якому боротися.

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Влада

Оригінальна назва мовою фільму: Vice

Vice Жанр: драма, біографічний, історичний

драма, біографічний, історичний Країна : США

: США Режисер : Адам МакКей

: Адам МакКей У головних ролях : Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Карелл, Сем Роквелл

: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Карелл, Сем Роквелл Тривалість : 130 хв.

: 130 хв. Коли: з 21 лютого

Біографічна стрічка "Влада" базується на реальних подіях та розповідає про віце-президента Діка Чейні, який був при владі у 2001-2008 роках. Чоловік встиг служити в адміністраціях при чотирьох американських президентах. А все завдяки його кмітливості, розуму та харизматичності, адже міг переконати будь-кого у будь-чому. Саме Чейні вважався найвпливовішим віце-президентом за всю історію США за президентства Джорджа Буша молодшого.

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Шазам (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Shazam!

Shazam! Жанр: фентезі, пригоди, супергероїка, комедія

фентезі, пригоди, супергероїка, комедія Країна: США

США Режисер: Девід Ф. Сандберг

Девід Ф. Сандберг У головних ролях: Закарі Лівай, Марк Стронг, Джек Ділан Грейзер

Закарі Лівай, Марк Стронг, Джек Ділан Грейзер Тривалість: 132 хв.

Сольний фільм про знайомого фанатам коміксів персонажа і нового для кіноглядачів, однак одного із найяскравіших та добріших у DC. Саме 14-річний Біллі Бетсон опиняється у центрі сюжету нового супергеройського кіно. Хлопець опиняється у черговій прийомній родині і не надто добре знаходить спільну мову з однолітками. Якось він вирішує захистити свого нового брата від хуліганів, що обертається для нього зустріччю з чарівником. Тепер у хлопчика є неймовірна здатність перетворюватись у Шазама - героя з неймовірними уміннями. Щоправда, кожне доведеться відкривати самостійно, адже посібника для початківців у такій справі немає. До того ж, на горизонті з'являється лиходій, з яким лише Шазаму вдасться помірятись силами.

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Кладовище домашніх тварин (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Pet Sematary

Pet Sematary Жанр: жахи

жахи Країна : США

: США Режисер: Денніс Відмайер, Кевін Колш

Денніс Відмайер, Кевін Колш У головних ролях: Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт

Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт Тривалість: 101 хв.

Нова екранізація однойменного роману Стівена Кінга розповідає про лікаря Луїса Кріда, який разом з родиною перебирається до свого заміського будиночка. Один з сусідів ділиться з чоловіком легендою про те, що поряд є таємниче кладовище домашніх улюбленців, до якого краще не наближатись. А все тому, що всі тварини, яких там похоронили, врешті починають оживати.

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Хеллбой

Оригінальна назва мовою фільму: Hellboy

Hellboy Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

фантастика, пригоди, бойовик Країна: США

США Режисер : Ніл Маршалл

: Ніл Маршалл У головних ролях: Девід Харбор, Мілла Йовович, Іян Макшейн, Саша Лейн, Деніел Де Кім,

Девід Харбор, Мілла Йовович, Іян Макшейн, Саша Лейн, Деніел Де Кім, Тривалість: 121 хв.

Черговий перезапуск стрічки про відомого Хеллбоя. Тепер персонаж коміксів Dark Horse Comics опиниться в Англії, де повинен зустрітись з Кривавою королевою. Саме ця моторошна жінка, яка є дружиною Мерліна, здатна зруйнувати все людство. Тому лише Хеллбой зможе врятувати світ і не тільки своїм почуттям гумору, а й силою.

Хеллбой, дивитись трейлер фільму онлайн:

Месники: Фінал або Месники: Завершення (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Avengers: Endgame

Avengers: Endgame Жанр : фентезі, пригоди, бойовик

: фентезі, пригоди, бойовик Країна: США

США Режисер: Брати Руссо

Брати Руссо У головних ролях: Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Брі Ларсон, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Пол Радд, Скарлетт Йоханссон, Карен Хіллан

Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Брі Ларсон, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Пол Радд, Скарлетт Йоханссон, Карен Хіллан Тривалість: - хв.

Найочікуваніша стрічка від Marvel у 2019 році, яка повинна завершити історію оригінальної команди Месників та розкрити карти, як же ж врятувати світ після клацання Таноса, який знищив півлюдства. Старі герої, які залишились існувати, не збираються змиритись з тим, що їхні друзі і чимало населення планети раптово зникли. На підмогу майже команді Месників приходять Капітан Марвел, Людина-Мураха та всі, хто готовий боротися.

Месники: Фінал, дивитись трейлер фільму онлайн:

Покемон: детектив Пікачу

Оригінальна назва мовою фільму: Detective Pikachu

Detective Pikachu Жанр: анімація, фентезі, фантастика

анімація, фентезі, фантастика Країна: США, Японія

США, Японія Режисер: Роб Леттерман

Роб Леттерман У головних ролях: Райан Рейнольдс, Ріта Ора, Сьюкі Вотерхаус

Райан Рейнольдс, Ріта Ора, Сьюкі Вотерхаус Тривалість: 104 хв.

Мало хто не знає, хто такі покемони, але вперше на екранах можна буде побачити повнометражний фільм з елементами анімації про цих істот та світ людей. У центрі сюжету син детектива Гаррі Гудмана Тім, який намагається відшукати батька після таємничої автокатастрофи. Хлопець прямує до Райм-сіті, де разом живуть і люди, і покемони. Саме там він знайомиться з Пікачу і стає один з небагатьох, хто розуміє його мову. Разом вони беруться за справу зникнення тата, який був колегою покемона.

Покемон: детектив Пікачу, дивитись трейлер фільму онлайн:

Годзілла ІІ Король монстрів

Оригінальна назва мовою фільму : Godzilla: King of the Monsters

: Godzilla: King of the Monsters Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

фантастика, пригоди, бойовик Країна: США

США Режисер: Майкл Догерті

Майкл Догерті У головних ролях: Міллі Боббі Браун, Саллі Хокінс, Віра Фарміга, Чарльз Денс

Міллі Боббі Браун, Саллі Хокінс, Віра Фарміга, Чарльз Денс Тривалість: 132 хв.

Сюжет нової стрічки розгортається аж через 5 років після першої частини "Ґодзілли". Організація з незвичайною назвою "Монарх" намагається врятувати людей на випадок, якщо слідом за гігантським ящером на Землі з'являться й інші монстри. Звісно ж, довго чекати на них не доводиться.

Ґодзілла 2: Король монстрів, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вчора

Оригінальна назва мовою фільму: Yesterday

Yesterday Жанр: комедія, фантастика

комедія, фантастика Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Денні Бойл

Денні Бойл У головних ролях : Лілі Джеймс, Кейт Маккінон, Гімеш Пател, Ана де Армас, Ламорн Морріс, Ед Ширан

: Лілі Джеймс, Кейт Маккінон, Гімеш Пател, Ана де Армас, Ламорн Морріс, Ед Ширан Тривалість: - хв.

Фільм показує історію музиканта Джека Малика з маленького містечка, мрії про славу якого згасають неймовірно швидко. І навіть щира відданість та підтримка найкращої подруги Еллі не допомагають. Раптом він потрапляє у ДТП через таємничу глобальну аварію. Хлопець прокидається у новому світі, де не змінилось нічого, окрім того, що всі забули про існування The Beatles. Звісно ж, пісні любленого гурту Джек все ще пам'ятає, тому раптово стає неймовірно популярним. Щоправда, слава приносить не лише багато бонусів, а й ризик втратити єдину близьку людину. Тож тепер головний герой має вибрати дорогу, яка допоможе йому знайти справжнього себе та щастя і довести, що все що нам потрібно, це любов.

Вчора, дивитись трейлер фільму онлайн:

Людина-павук: Далеко від дому (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Spider-Man: Far from Home

Spider-Man: Far from Home Жанр: пригоди, бойовик, фантастика

пригоди, бойовик, фантастика Країна: США

США Режисер: Джон Уоттс

Джон Уоттс У головних ролях: Том Холланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро

Том Холланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро Тривалість: 129 хв.

129 хв. За сюжетом, Пітер Паркер вирішує взяти відпустку та разом з однокласниками їде на канікули до Європи. Але навіть там йому не вдасться забути про відповідальність, адже його знаходить Нік Ф'юрі. Хлопцю доведеться познайомитись з Містеріо та новими загрозами для людства. Як відзначається у трейлері, все тому, що Капітан Марвел поза зоною досяжності.

Людина-павук: Далеко від дому: дивитись трейлер онлайн:

Одного разу в Голлівуді

Оригінальна назва мовою фільму: Once Upon a Time... in Hollywood

Once Upon a Time... in Hollywood Жанр: трилер, драма, кримінал

трилер, драма, кримінал Країна : США

: США Режисер: Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно У головних ролях: Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Дакота Феннінг, Курт Рассел, Аль Пачіно, Тімоті Оліфант

Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Дакота Феннінг, Курт Рассел, Аль Пачіно, Тімоті Оліфант Тривалість: 153 хв.

Дев'ятий фільм Тарантіно, який може стати останнім для Квентіна у кріслі режисера, розповідає про Лос-Анджелес у 1969 році. Саме тоді, у ніч на 9 серпня, секта Менсона жорстоко вбила 5 людей, серед яких були відомі зірки. На тлі цих подій телезірка Рік Долтон та його дублер Кліфф Бут намагаються затриматись на вершині успіху, але в Голлівуді немає вічної популярності.

Одного разу в Голлівуді: дивитись трейлер онлайн:

Воно 2 (18+)

Оригінальна назва мовою фільму: It: Chapter Two

It: Chapter Two Жанр: трилер, жахи

трилер, жахи Країна: США

США Режисер: Андрес Мускетті

Андрес Мускетті У головних ролях : Білл Скарсгард, Джессіка Честейн, Джеймс Мак-Евой, Білл Хейдер, Джеймс Ренсон

: Білл Скарсгард, Джессіка Честейн, Джеймс Мак-Евой, Білл Хейдер, Джеймс Ренсон Тривалість: 169 хв.

Сюжет показує події через 30 років після першої частини, коли діти вже виросли, але все ще пам'ятають про жахи, які їм вдалось пережити. У кожного своя доля, однак єдиний дзвінок знову їх возз'єднає, адже Пеннівайз повертається у місто.

Воно 2: дивитись трейлер онлайн:

Щиголь

Оригінальна назва мовою фільму: The Goldfinch

The Goldfinch Жанр: драма

драма Країна: США

США Режисер: Джон Клаулі

Джон Клаулі У головних ролях : Ніколь Кідман, Сара Полсон, Енсел Елгорт, Фінн Вулфард, Джеффрі Райт

: Ніколь Кідман, Сара Полсон, Енсел Елгорт, Фінн Вулфард, Джеффрі Райт Тривалість: - хв.

Сюжет розповідає про хлопчика Тео Декера, який став свідком смерті матері під час вибуху в Метрополітен-музеї Нью-Йорка. Однак у цій трагічній історії є одна таємниця, яку зберігає Тео, а саме те, що він викрав з музею картину відомого голландського художника під назвою "Щиголь". Після цього все його життя кардинально змінилось.

Щиголь: дивитись трейлер онлайн:

Джокер (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: Joker

Joker Жанр : кримінал, драма, DC

: кримінал, драма, DC Країна: США

США Режисер: Тодд Філліпс

Тодд Філліпс У головних ролях: Хоакін Фенікс, Зазі Бітц, Роберт Де Ніро, Шей Вігем

Хоакін Фенікс, Зазі Бітц, Роберт Де Ніро, Шей Вігем Тривалість: 122 хв.

Сюжет відрізнятиметься від коміксів DC, адже показуватиме Артура Блека, який мріє стати коміком. Однак його життя надто складне, а погляди хлопця надто щирі для цього жорстокого світу. Новий Джокер справді матиме обґрунтування своєї ненависті до суспільства.

Джокер, дивитись трейлер онлайн:

Доктор Сон

Оригінальна назва мовою фільму: Doctor Sleep

Doctor Sleep Жанр: жахи, трилер

жахи, трилер Країна : США

: США Режисер: Майк Фленеган

Майк Фленеган У головних ролях: Юен МакҐрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Брюс Грінвуд, Кайлі Керран

Юен МакҐрегор, Ребекка Фергюсон, Джейкоб Тремблей, Брюс Грінвуд, Кайлі Керран Тривалість: 150 хв.

Сюжет розповідає про вже дорослого Денні Торренса, батько якого був наглядачем готелю Оверлук та зійшов з розуму. Головний герой зустрічає дівчинку Абру Стоун, яка також має незвичайні сили, які він називає "сяйвом". Тепер Денні доведеться захистити нову подругу від таємничого угрупування, яке полює на всіх дітей, які володіють надздібностями.

Доктор Сон: дивитись трейлер онлайн:

Форд проти Феррарі або Аутсайдери

Оригінальна назва мовою фільму : Ford v. Ferrari

: Ford v. Ferrari Жанр: драма, екшн, біографія

драма, екшн, біографія Країна : США

: США Режисер: Джеймс Менґолд

Джеймс Менґолд У головних ролях : Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Еміль Бехешті

: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джуп, Пол Спаркс, Еміль Бехешті Тривалість: 152 хв.

У фільмі йдеться про реальні події у 1966 році, коли команда інженерів Ford почала розробляти новий спорткар, який повинен стати конкурентом для Ferrari. А група доволі непроста, адже до неї входить і гонщик Кен Майлс, який готовий на все, щоб перемогти у 24-годинних перегонах Ле-Ман. Чи вдасться їм перевершити команду Енцо Феррарі - не важко здогадатись, однак сама стрічка яскраво показує цю боротьбу!

Форд проти Феррарі: дивитись трейлер онлайн:

Ножі наголо (12+)

Оригінальна назва мовою фільму : Knives Out

: Knives Out Жанр: драма, кримінал

драма, кримінал Країна: США

США Режисер: Раян Джонсон

Раян Джонсон У головних ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон

Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон Тривалість: 131 хв.

Сюжет стрічки розгортається навколо великої і, на перший погляд, ідеальної родини Морріса Робінсона. Після смерті голови сімейства вся ідилія розсипається прямісінько на очах, а таємниця загибелі Морріса неймовірно хвилює деяких родичів. Тому вдома та син Робінсона наймають детектива Бенуа Блана, який повинен розкрити правду. Але у цієї родини значно більше секретів, аніж може видатись на перший погляд.

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