Якою стороною під'їжджати на заправку: 5 машин з дивним розташуванням лючка бензобака

Існує автомобільний лайфхак на випадок, якщо забув, на якому борту розташований люк бензобака: виходити з машини не треба – досить поглянути на індикатор рівня палива. Там практично завжди є значок бензоколонки, а поруч маленький трикутник-стрілка – вона і вказує, з якого боку заправляти машину.

Але не завжди все так однозначно. У автомобільній історії є приклади, коли вибір правильного боку на під'їзді до АЗС – ще пів справи. Потім треба дістатися горловини бака, захованої часом у досить несподіваних місцях. Ми на Радіо MAXIMUM зібрали найцікавіші варіанти.

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Chevrolet Bel Air

Класичні американські автомобілі здебільшого – витвори мистецтва на колесах, вигляд яких не варто псувати якимось там лючком бензобака. Тому найчастіше цей елемент маскували. Наприклад, у Chevrolet Bel Air середини 50-х років він розташований всередині заднього крила, за ліхтарем, що відкидається.

Skoda 1000 MBX

У Європі теж вистачало оригіналів, серед яких є й Skoda 1000/1100MB, яку випускали з 60-х років із кузовами седан та купе. У цих автомобілів із двигуном ззаду та бензобаком спереду заливна горловина була виведена в переднє крило, а пробка майстерно інтегрована в елемент молдингу. Дуже стильне та витончене рішення!

Jaguar XJ

У компанії Jaguar також творчо підійшли до вибору місця для лючка бензобака. У класичного седана XJ їх було навіть два та розміщувалися вони на задніх крилах у площині кришки багажника. Тобто вставляти заправний пістолет треба було зверху.

Smart Roadster

У Smart Roadster паливний бак розташований на рівні днища між кабіною та задньою підвіскою. Однак заливна горловина через складну форму кузовних панелей виведена у максимально високу точку – посередині плоскої масивної стійки даху. Начебто не таке вже й незвичайне місце. Але якщо врахувати висоту авто та низьку посадку водія, то лючок бензобака виявляється якраз на рівні голови людини.

Москвич-408

А ось у кого ніколи не виникало питання щодо зручного для заправки борту, то це у власників "Москвичів" 408, 412, 2138 та 2140. Плоский 46-літровий паливний бак розташовувався на дні багажника, а горловина – прямо по центру задньої панелі кузова, за номерним знаком, що відкидається.

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