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5 корисних додатків, які полегшать життя водіям
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Водіння вимагає високої концентрації уваги, проте кожен водій знає, що за всім встежити інколи буває важко. А сучасні технології допомагають автомобілістам усе тримати під контролем. Читайте далі, які програми завантажити на телефон, щоб почуватися впевнено на дорозі.
Додатків для смартфонів безліч, але корисних серед них значно менше. Особливо якщо ми говоримо про програми, які можуть стати в пригоді за кермом. Про найкорисніші з них, які полегшать життя як новачкам, так і водіям з досвідом, – далі на Радіо MAXIMUM.
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HUD-Speed
З усього різноманіття програм, що попереджають про камери та засідки на дорозі, ця, мабуть, найприскіпливіша і всезнаюча. HUD-Speed не тільки повідомить, через скільки метрів на тебе чекає камера, а й вкаже, куди вона спрямована — в лоб чи в спину. Знає додаток і про функціонал конкретної камери: обмеження швидкості, контроль смуги, контроль розмітки або все разом. HUD-Speed постійно оновлює базу даних і чесно розповідає про фейкові камери та мобільні засідки.
Parkopedia
Кажуть, у середньому місце для паркування у великих містах звільняється кожні 35 секунд. Parkopedia допоможе тобі знайти місце. На сьогодні додаток налічує понад 70 мільйонів місць для паркування майже у 90 країнах світу. Програма не ідеальна, але цілком корисна.
Waze
Одна з найбільших навігаційних програм, яка доволі добре відстежує дорожні ситуації в реальному часі. Вона не тільки буде повідомляти тебе про пробки, а й проінформує про яму чи іншу небезпеку на дорозі, про наближення до камер автофіксації порушень. Крім цього, додаток запропонує кілька варіантів маршруту з урахуванням інтенсивності трафіку. Обрати можеш найзручніший для себе.
Fuelio
Корисна програма, яка дозволяє контролювати суми, витрачені на паливо. На основі даних GPS, додаток відображає такі статистичні дані, як середня витрата палива або кількість заправок. Все це виводиться у формі діаграм, що легко читаються. Можна також аналізувати дані більше, ніж одного автомобіля.
AutoGuard Blackbox
У принципі, це "чорна скринька" твого автомобіля. Програма дозволяє записувати весь процес кермування, включаючи такі параметри, як швидкість і положення на карті. Ти можеш використовувати це, якщо хочеш знайти своїх друзів на карті Google Maps та надіслати записи електронною поштою. Додаток також дає можливість зняти якісне відео дорожньої ситуації, який може виявитися безцінним, якщо після ДТП потрібно буде надати докази поліції або страховій. За потреби програма також забезпечує швидкий доступ до номерів екстреного дзвінка.
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