Як ще можна використовувати автомобільні килимки з користю: 3 незвичайні способи

Якщо придивитися, то сучасні авто просто нашпиговані елементами, які створюють нам комфорт. І деякі з них можна використовувати не лише за призначенням. Йдеться про підлогові килимки. Як і у яких ситуаціях їх ще можна застосувати, читай далі у нашому матеріалі.

Ти й не здогадуєшся, наскільки корисні звичайні килимки у твоїй машині. Коли саме вони можуть стати тобі у пригоді, розповідаємо на Радіо MAXIMUM.

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Для чистоти

Нерідко трапляються випадки, коли авто ламаються у дорозі. І для банального огляду днища тобі потрібно буквально лягати на землю. Тут тобі й знадобляться килимки. Витягни усі килимки із салону та поклади на дорогу, щоб не забруднитись. Добре, якщо килимки гумові, а не тканинні.Так вони краще захистять твій одяг від бруду.

Для піддомкрачування авто

Тут уже у пригоді стане тканинний килимок. Якщо так сталося, що тобі довелося міняти колесо взимку на слизькій дорозі, то аби перестрахуватися, візьми з салону килимок. Постав його прямо на лід, а на нього – домкрат. Так точно буде надійніше. Текстиль не дозволить зісковзнути домкрату.

Важливо! У жодному разі в таких цілях не використовуй гумовий килимок. Він на холоді затвердіє і перетвориться на слизький пластик. Зчеплення з дорогою буде мінімальним і небезпечним.

Для зчеплення коліс

Якщо твоя машина забуксувала на дорозі, що годі й виїхати, то допоможе гумовий килимок. Змотай його в рулон так, щоб рифлена поверхня була зовні, і підклади під колесо в поздовжньому положенні. Просто покласти килимок під колесо у плоскому вигляді немає сенсу, він прослизне і користі з нього не буде. Можливо, для успішного подолання слизької ділянки знадобляться всі килимки та кілька спроб.

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