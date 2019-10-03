Медики розповіли, чому небезпечно пити чай з цукром

Любите пити чай? Тоді не додавайте до нього цукру. За словами медиків, звичка регулярно пити підсолоджений чай шкодить здоровим метаболічним процесам, провокує ожиріння та розвиток інших захворювань.

Дієтологи вважають чай з цукром небезпечним ворогом стрункої фігури. Медики пояснюють, що швидкі вуглеводи з рідини засвоюються організмом швидше, що сприяє різкому зростанню рівня глюкози в крові.

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Постійна звичка пити чай з цукром веде до розвитку резистентності до інсуліну і, як наслідок, цього несприятливого процесу, до появи різного роду небезпечних порушень у роботі внутрішніх органів і систем, – зокрема, до появи надлишку жирової тканини, переддіабету та діабету другого типу.

Крім того, цукор в чорному чаї не дає організму засвоювати з напою вітамін В1, життєво необхідний для нормальної роботи нервової системи.

Позбудьтесь звички додавати цукор до чаю

Звичка пити солодкий чай може довести і до хвороби Альцгеймера. Дослідження групи американських учених під керівництвом доктора Дуга Брауна завершилося вердиктом про те, що любителі пити чай з додаванням цукру на 54% більше ризикують дістати недоумство. Зокрема, високий ризик виникнення хвороби Альцгеймера був властивий тим, хто додавав до чаю дві з половиною чайні ложки цукру.

Ці ж вчені виявили, що при відмові від звички додавати у чай ​​цукор людина може без додаткових зусиль позбутися від 1.5 до 2 кілограмів зайвої ваги.

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