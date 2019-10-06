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Дерматолог розповів, як часто можна використовувати дезодорант

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Лікарі рекомендують користуватися дезодорантом інтервально - фото 1
Лікарі рекомендують користуватися дезодорантом інтервально

Антиперспіранти й дезодоранти стали невід'ємною частиною косметички багатьох людей по всьому світу. Втім, побутує низка міфів, пов'язаних із небезпечними захворюваннями, які ці засоби можуть викликати. Дерматологи розповіли, як часто ними користуватися та який вони мають вплив на здоров'я.

Отже, якщо щодня користуватися дезодорантом протягом тривалого часу, це може стати причиною того, що потовиділення стане агресивнішим, ніж було, переконані дерматологи.

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За словами лікарів, користуватися дезодорантом щодня не потрібно. Лікар пояснив, що тривале щоденне застосування дезодоранту блокує розмноження бактерій. У результаті мікроорганізми починають виробляти механізми пристосування, еволюціонують та стають агресивнішими.

Зрозуміти, що це вже сталося, просто. Потрібно на короткий час припинити користуватися дезодорантом. У поту, який з'являється в цей період, можна помітити інтенсивніший неприємний запах.

Дезодоранти не такі вже й шкідливі - фото 359822
Дезодоранти не такі вже й шкідливі

За словами лікаря, дезодорант слід використовувати "інтервально", чергуючи періоди його застосування з періодами відмови від нього. В іншому випадку бактерії адаптуються до продукту, яким би хорошим і натуральним він не був.

Також лікарі прокоментували твердження про те, що антиперспіранти можуть провокувати рак грудей і хворобу Альцгеймера через солі алюмінію, які входять до його складу.

Немає ніякої доказової бази, яка підтверджує їх реальну небезпеку. Щоб у вас розвинувся рак, потрібно не просто користуватися антиперспірантом, а їсти його, – зазначив лікар.

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Джерело: Med2
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