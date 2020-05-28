Якою буде погода в Україні у перший день літа: прогноз на 1 червня

До кінця весни залишились лічені дні, тож українці з нетерпінням очікують початку літа, яке має принести значно більше сонячних днів. Дізнавайтесь, якою буде погода 31 травня - 1 червня.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, старт літа не буде таким ідеальним, як можна уявити. Відзначається, що 31 травня – 1 червня майже по всій країні очікуються невеликі дощі, місцями грози.

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Малохмарна погода буде у більшості центральних областей. Однак про парасольки не варто забувати, оскільки перші дні спекотного сезону не будуть настільки теплими та сонячними.

Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +13+19, а найтепліше буде на півдні та сході – до +17+23.

У Києві 31 травня та 1 червня можливі незначні дощі, температура вночі втримається на позначці у +8+13, а вдень +14+19.

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