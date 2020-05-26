За кілька днів до літа: у Карпатах знову випав сніг

Весняна погода не припиняє дивувати, адже після невеликої порції тепла більшість областей знову відчули похолодання та дощі. Однак в Карпатах негода принесла ще й сніг.

На офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соцмережі Facebook показали, як зараз виглядає одна з найвищих вершин українських Карпат Піп Іван.

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"У високогір'ї випало близько 10-15 см снігу, місцями надуви до 30-40 см. Станом на 9:30 26.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно, туман та сніг", – йдеться у повідомленні. До того ж, видимість на горі обмежена до 50 метрів. Відзначимо, що потепління очікується вже у перші дні червня.

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