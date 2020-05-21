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В Антарктиді з'явився "зелений сніг": відео

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Антарктида - фото 1
Антарктида / sciencedaily

Глобальне потепління викликає появу зелених водоростей на снігових покривах Антарктиди. Про це повідомляє Science Daily.

Вчені університету Кембриджа і британської Антарктичної служби виявили майже 1 700 окремих осередків цвітіння водоростей на площі приблизно два квадратних кілометри.

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Водорості зустрічаються частіше біля жител пінгвінів і птахів, оскільки їх екскременти є добривом. Фахівці не виключають, що в разі тривалого зростання температури частина Антарктиди може втратити сніговий покрив і водорості зникнуть через відсутність талої води і сльоти.

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Джерело: sciencedaily
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