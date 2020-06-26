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Якою буде погода у липні в Україні

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Літо 2020 - фото 1
Літо 2020 / meteo

Середня місячна температура в липні очікується в межах 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

При цьому в горах буде 16-17 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище за середні багаторічні значення. Місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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"Липень найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і спекотними посушливими періодами", – додали в Укргідрометцентрі. У червні середня місячна температура повітря становить 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градуса тепла, в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум – 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0 -1 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Якою буде погода у липні в Україні - фото 412569

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Джерело: meteo
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