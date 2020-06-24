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У Карпатах через негоду зникло смарагдове озеро: фото ДО і ПІСЛЯ

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Смарагдове озеро у Верховині - фото 1
Смарагдове озеро у Верховині / Facebook

Повінь в Карпатах стала причиною зникнення неймовірно красивого гірського озера Криве, яке мало форму латинської S і розташовувалося у Верховині. Ця місцина була популярною серед туристів.

"Сьогодні у Верховині, селище Кривець, відбулося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в селище. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлового будинку. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло у чорний Черемош", – написала екоактивістка.

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У Карпатах через негоду зникло смарагдове озеро: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 412030
У Карпатах через негоду зникло смарагдове озеро: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 412031

Цікаво, що це озеро утворилося у 2008 році так само під час повені – в результаті гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка і падіння каменів, дерев і ґрунту, що перекрили гірський потік Кривець.

Зауважимо, що це озеро, яке було наповнене чистою і холодною водою, було популярним серед українських туристів. Тепер вони не мають змоги, відвідати це мальовниче місце посеред лісу.

У Карпатах через негоду зникло смарагдове озеро: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 412032
У Карпатах через негоду зникло смарагдове озеро: фото ДО і ПІСЛЯ - фото 412029

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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