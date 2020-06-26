Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі

  • 50
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

26 червня антициклон визначатиме погоду в Україні, тому у більшості областей буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 червня, у п'ятницю, через антициклон майже по всій країні очікується сонячна та суха погода. Дощі з грозами затримаються у прикарпатських областях, а локальні опади також пройдуть на північному сході. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У Києві переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ на День Конституції. Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на Заході України поки що не видно", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі - фото 412296
  • Ужгород +27+29
  • Львів +27+29
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +30+32
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +28+30
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8568
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 311
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1128
Загрузка...
Новини