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Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
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26 червня антициклон визначатиме погоду в Україні, тому у більшості областей буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
26 червня, у п'ятницю, через антициклон майже по всій країні очікується сонячна та суха погода. Дощі з грозами затримаються у прикарпатських областях, а локальні опади також пройдуть на північному сході. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У Києві переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ – на День Конституції. Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на Заході України поки що не видно", – додала вона.
Прогноз погоди на 26 червня у містах України:
- Ужгород +27+29
- Львів +27+29
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +27+29
- Тернопіль +27+29
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +28+30
- Хмельницький +27+29
- Житомир +28+30
- Чернігів +28+30
- Черкаси +28+30
- Миколаїв +29+31
- Одеса +30+32
- Херсон +28+30
- Сімферополь +27+29
- Полтава +28+30
- Суми +28+30
- Харків +28+30
- Дніпро +29+31
- Запоріжжя +29+31
- Донецьк +28+30
- Луганськ +26+28
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