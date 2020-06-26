Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі

26 червня антициклон визначатиме погоду в Україні, тому у більшості областей буде сонячно та сухо. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

26 червня, у п'ятницю, через антициклон майже по всій країні очікується сонячна та суха погода. Дощі з грозами затримаються у прикарпатських областях, а локальні опади також пройдуть на північному сході. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря підніметься до +26+32 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У Києві переважно без опадів, +28+30 градусів. Найближчий дощ – на День Конституції. Повного припинення опадів, стійкого сухого періоду на Заході України поки що не видно", – додала вона.

Прогноз погоди на 26 червня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +27+29

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +28+30

Хмельницький +27+29

Житомир +28+30

Чернігів +28+30

Черкаси +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +30+32

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +28+30

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +28+30

Луганськ +26+28

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