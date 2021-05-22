Якими секретами довголіття нехтують майже усі

Вченими доведено, що велику роль в довголітті людини грає її генетична спадковість. Однак генетики і біологи зазначають, що є й інші методи досягнення довголіття.

Лікарі знають, як дожити до 85 років – треба вести здоровий спосіб життя. Проте яким чином прожити ще довше? Деякі прості секрети довголіття розкриває forbes.

І ще: Біг: користь і шкода для суглобів

Говорити правду. Секрет довголіття настоятеля буддійського монастиря на острові Пхукет пов'язаний перш за все з духовним самовдосконаленням. Кілька років тому, коли відзначалося його 115-річчя, монах пояснив, що прожив так довго, тому що мало їв і вважав за краще мовчати, а якщо і говорив, то виключно правду.

Більше спілкуватися. Виходьте частіше гуляти з друзями, заводите нові знайомства, обмінюйтеся досвідом і знаннями.

Пам'ятати, за що в житті ви вдячні. Не треба скаржитися на своє життя, адже напевно в ньому дуже багато хорошого, просто за своїми сумними думками ви це перестали помічати і зациклилися на негативі. Подякуйте Всесвіту за те, що маєте.

Не хвилюватися. Цей рецепт довголіття може стати в пригоді багатьом людям. Не хвилюйтеся і не партеся через дрібниці.

Важливий фактор довголіття – здоров'я мозку. З роками нейрони головного мозку гинуть: від цього погіршуються пам'ять, реакція і сповільнюються всі процеси життєдіяльності. Щоб цього не сталося, потрібно постійно тренувати свій мозок. Для цього прекрасно підійде розв'язання нескладних логічних задачок, рішення прикладів, розгадування кросвордів або вивчення іноземних мов.

Це цікаво: Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад