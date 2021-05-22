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Якими секретами довголіття нехтують майже усі
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Вченими доведено, що велику роль в довголітті людини грає її генетична спадковість. Однак генетики і біологи зазначають, що є й інші методи досягнення довголіття.
Лікарі знають, як дожити до 85 років – треба вести здоровий спосіб життя. Проте яким чином прожити ще довше? Деякі прості секрети довголіття розкриває forbes.
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Говорити правду. Секрет довголіття настоятеля буддійського монастиря на острові Пхукет пов'язаний перш за все з духовним самовдосконаленням. Кілька років тому, коли відзначалося його 115-річчя, монах пояснив, що прожив так довго, тому що мало їв і вважав за краще мовчати, а якщо і говорив, то виключно правду.
Більше спілкуватися. Виходьте частіше гуляти з друзями, заводите нові знайомства, обмінюйтеся досвідом і знаннями.
Пам'ятати, за що в житті ви вдячні. Не треба скаржитися на своє життя, адже напевно в ньому дуже багато хорошого, просто за своїми сумними думками ви це перестали помічати і зациклилися на негативі. Подякуйте Всесвіту за те, що маєте.
Не хвилюватися. Цей рецепт довголіття може стати в пригоді багатьом людям. Не хвилюйтеся і не партеся через дрібниці.
Важливий фактор довголіття – здоров'я мозку. З роками нейрони головного мозку гинуть: від цього погіршуються пам'ять, реакція і сповільнюються всі процеси життєдіяльності. Щоб цього не сталося, потрібно постійно тренувати свій мозок. Для цього прекрасно підійде розв'язання нескладних логічних задачок, рішення прикладів, розгадування кросвордів або вивчення іноземних мов.
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