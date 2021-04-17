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Яким має бути ранок людей, що бажають схуднути

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Ранок - фото 1
Ранок / instagram

Ранок – це те, що робить наш новий день. Саме від того, в якому настрої ми прокинулися, чи встигли зробити зарядку і що з'їли, залежить і наш настрій, і продуктивність.

Про це пише дієтологиня і нутриціологиня Лора Філіппова. Кожен ранок має проходити приблизно так:

  • Вакуум живота і лімфодренажна гімнастика. Вакуум добре масажує внутрішні органи і підтягує внутрішню стінку живота, лімфодренажна гімнастика зрозуміло для чого: покращує відтік лімфи
  • Полоскання рота кунжутною олією, це ефективний спосіб очищення зубів і дуже добре впливає на здоров'я всієї ротової порожнини
  • Кілька склянок теплої води з лимоном
  • Зарядка
  • Приблизно через годину сніданок

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Сніданок це окремий і дуже важливий ранковий ритуал. Саме він дає енергію нашому організму і налаштовує на продуктивний день. За статистикою, люди, які пропускають сніданок, більш схильні до набору зайвих кілограмів.

Корисні варіанту сніданку:

  • Каша (вівсяна, гречана, перлова) + тунець або шматочок курки + авокадо + овочі та зелень
  • Цілозерновий або гречаний хліб + зелень + лосось + авокадо + салат
  • Сирники без цукру + сметана + ягоди
Яким має бути ранок людей, що бажають схуднути - фото 456088

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