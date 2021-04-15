Медики назвали найкорисніший і доступний продукт для жінок

Раціон жінки має бути корисним, поживним і правильно збалансованим, тому що від цього залежить настрій, зовнішній вигляд і здоров'я в цілому. Особливу увагу експерти рекомендують звернути на фініки.

Закордонні дослідники визначили, що в жіночому раціоні ці смачні плоди мають бути присутніми практично кожен день, особливо після 45 років. Про це пише mamsy.

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Фініки є профілактичним засобом, здатним уповільнити процеси старіння організму. Більш того, їх називають "ліками" в період менструації і клімаксу, тому що плоди допомагають полегшити стан. Медики також підкреслюють, що регулярне вживання фініків добре позначається на зовнішньому вигляді жінки, а ще на її гормональному фоні. У складі продукту багато заліза, кальцію, магнію, фосфору, вітамінів групи В.

Оптимальна добова норма фініків для дорослої людини не більше ніж 10 штук. Ці плоди сприятливо діють на організм: знижують в крові рівень "шкідливого" холестерину, зміцнюють серцево-судинну систему і також кістки, допомагають нормалізувати тиск і покращують травлення. Їсти плоди бажано в першій половині дня і під час вживання запивайте їх водою.

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