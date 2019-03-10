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Яким має бути пульс залежно від віку
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Важливим показником стану серцево-судинної системи є пульс. Єдине, що отримані результати вимірювання пульсу оцінювати слід відповідно до вікових та фізіологічних параметрів.
Пульс або частота серцевих скорочень – ритмічні скорочення серця людини. Кількість цих скорочень дозволяє дати оцінку стану судинної системи, міокарда і в цілому організму.
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Існує загальноприйнята норма пульсу, а саме:
- У дітей на першому місяці життя середній показник 140 ударів на хвилину, допустимі відхилення: мінімальний показник 110, а максимальний 170 ударів на хвилину.
- Для дітей до року середній показник 132 удари на хвилину, мінімально допустимий пульс 102, а максимально – 162 удари.
- Від 4 років до 6 – нормальний пульс 106 ударів/хвилину, мінімальний 86, максимальний 126.
- З 6 до 8 років – пульс в нормі 98, мінімальний 78, максимальний 118. У 8-10 років норма становить 88 ударів/хвилину, мінімально 68, максимально 108.
- Від 10 до 12 років – нормальний пульс 80, мінімальний 60, максимальний 100. З 12 до 15 років – норма 75, мінімум 55, максимум 95 ударів на хвилину.
- Починаючи з 15 років і до 50 років – нормальний пульс 70 ударів за хвилину, мінімальний 60, а максимальний 80.
- Починаючи з 50 і до 60 років, норма пульсу трохи збільшується – 74 в нормі, 64 – нижня межа норми, 84 – верхня. Від 60 років і вище нормальним пульсом вважається 79 ударів, 69 мінімально допустимий і 89 максимально допустиме значення.
Ці показники відносні, бо кожна людина індивідуальна, і що для однієї буде нормою, для іншої – критичний стан. Якщо людина відчуває себе нормально, немає скарг, то навіть невеликі відхилення від загальноприйнятих показників будуть для неї нормою.
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