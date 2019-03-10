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Як довгий сон на вихідних впливає на обмін речовин
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Нестача сну збільшує ризик розвитку метаболічних порушень, і, як показало нове дослідження, додатковий сон на вихідних не вирішує цю проблему.
Додатковий сон у вихідні не варто вважати ефективним контрзаходом для усунення проблем з обмінів речовин. Учасники дослідження були розподілені на три групи.
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Одні могли спати вночі по дев'ять годин протягом дев'яти днів. Інші протягом тих же дев'яти днів спали тільки по п'ять годин. Треті спали п'ять годин протягом п'яти днів, потім відсипалися на вихідних (в середньому час сну збільшився на годину), після цього ще два дні спали по п'ять годин.
Ті, що недосипали, частіше перекушували у другій половині дня і були схильні до набору ваги. Але учасники з третьої групи, які мали можливість відіспатися на вихідних, після тривалого сну споживали менше калорій. Щоправда, ефект виявлявся недовговічним, і коли починався робочий тиждень, вони знову починали їсти більше у другій половині дня.
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