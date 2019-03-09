На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
П'ять звичок, які негативно впливають на ваш хребет
-
- 11
Негативні зміни у стані хребта можуть сприяти порушенню кровообігу, можуть бути причиною виникнення хвороб серця, порушень функцій мозку та травлення. Медики розповіли про те, які звички, на жаль, властиві багатьом, негативно впливають на хребет.
Куріння. З цією звичкою пов'язана затримка циркуляції крові і лімфатичної рідини в міжхребцевих дисках – у результаті вони недоотримують поживні речовини, і у зв'язку з цим втрачають здорові характеристики.
І ще: Кидайте курити: науковці пояснили, чому не варто боятися набору ваги
Сутулість. Звичка сутулитися сприяє збільшенню навантаження на внутрішні органи. На думку експертів, після 30 років дуже важливо займатися вправами, пов'язаними з розправленням хребтами, щоб не мати проблем з віком.
Відсутність молока у раціоні. У віці після 45 років отримувати кальцій для організму стає особливо важливо. Якщо людина не п'є молоко, не любить сир, відмовляється від кефіру, це може повільно, але упевнено руйнувати здоров'я її хребта. У тих випадках, коли відмова від молока обумовлена медичними причинами, необхідно збільшувати споживання листових зелених овочів, а також консервованої риби, радять фахівці.
Любов до кави. Всі кавомани повинні пам'ятати: кофеїн "вимиває" з кісток такий цінний для них кальцій, що послаблює їх і робить більш схильними до ризику різних руйнівних процесів. Тим, хто п'є багато кави, важливо вживати продукти, які містять кальцій у потрібній мірі.
Залежність від гаджетів. Багатогодинне "спілкування" зі смартфоном, коли людина схиляється над екраном, серйозно підвищує навантаження на верхній відділ хребта. Люди недооцінюють шкоду цієї звички для хребта, а тим часом вона аж ніяк не безневинна, адже цілком здатна сприяти викривленню і зміщенню дисків.
Читайте також: Ви будете вражені: у високого рівня тестостерону є суттєвий недолік
-
21:51П'ять звичок, які негативно впливають на ваш хребет
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
20:53Audi показала прототип електричного e-tron Sportback
-
20:22Користувачі мережі скаржаться на роботу iPhone XS і XS Max
-
19:57Науковці спростували міф, пов'язаний з музикою під час тренувань
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
19:12У Женеві показали спецверсію гоночного Lamborghini Huracan
-
18:46Спокусливе сафарі: Сінді Кроуфорд знялася в спекотній фотосесії
-
18:13Ціна OnePlus 7 розчарувала фанатів убивці флагманів
-
17:50Жінки чи чоловіки: названо, хто важче переживає розрив стосунків
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
17:14У США інженери розробили "розумний" дорожній знак STOP
-
16:57Науковці з'ясували, з чим пов'язані проблеми з пам'яттю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:33Холостяк 2019: чим здивував прем'єрний випуск нового сезону
-
16:17Олександр Усик повівся на божевільний вчинок фаната: відеофакт
-
15:55Холостяк 9: які учасниці отримали троянди та хто піде на побачення з Нікітою Добриніним
-
15:33Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
14:53Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах
-
14:37Тефтелі, які можна навіть в піст: простий рецепт
-
14:19Pornhub назвав найпопулярніші жанри порно серед жінок: пікантна статистика
-
13:57На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід
-
13:25Стало відомо, коли Apple випустить окуляри доповненої реальності
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи
-
13:299 найбільших спокусниць за всю історію людства
-
12:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
10:40Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
- 06 березня
-
22:48Як подолати сексуальні бар'єри: три головних правила
-
19:56Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім