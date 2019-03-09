П'ять звичок, які негативно впливають на ваш хребет

Позбудьтесь цих звичок, щоб не мати проблем з хребтом

Негативні зміни у стані хребта можуть сприяти порушенню кровообігу, можуть бути причиною виникнення хвороб серця, порушень функцій мозку та травлення. Медики розповіли про те, які звички, на жаль, властиві багатьом, негативно впливають на хребет.

Куріння. З цією звичкою пов'язана затримка циркуляції крові і лімфатичної рідини в міжхребцевих дисках – у результаті вони недоотримують поживні речовини, і у зв'язку з цим втрачають здорові характеристики.

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Сутулість. Звичка сутулитися сприяє збільшенню навантаження на внутрішні органи. На думку експертів, після 30 років дуже важливо займатися вправами, пов'язаними з розправленням хребтами, щоб не мати проблем з віком.

Відсутність молока у раціоні. У віці після 45 років отримувати кальцій для організму стає особливо важливо. Якщо людина не п'є молоко, не любить сир, відмовляється від кефіру, це може повільно, але упевнено руйнувати здоров'я її хребта. У тих випадках, коли відмова від молока обумовлена медичними причинами, необхідно збільшувати споживання листових зелених овочів, а також консервованої риби, радять фахівці.

Молочні продукти мають бути у раціоні

Любов до кави. Всі кавомани повинні пам'ятати: кофеїн "вимиває" з кісток такий цінний для них кальцій, що послаблює їх і робить більш схильними до ризику різних руйнівних процесів. Тим, хто п'є багато кави, важливо вживати продукти, які містять кальцій у потрібній мірі.

Залежність від гаджетів. Багатогодинне "спілкування" зі смартфоном, коли людина схиляється над екраном, серйозно підвищує навантаження на верхній відділ хребта. Люди недооцінюють шкоду цієї звички для хребта, а тим часом вона аж ніяк не безневинна, адже цілком здатна сприяти викривленню і зміщенню дисків.

Гаджети негативно впливають на здоров'я хребта

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