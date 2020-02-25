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Євробачення

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото

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українські політики 90-х - фото 1
українські політики 90-х

Український фотограф Валерій Мілосердов протягом 90-х зробив багато знімків українських політиків. Дивіться, які обличчя були на політичній арені молодої України!

У часи Радянського Союзу в політичній журналістиці панував офіціоз й було важко працювати з владою. А от за часів новосформованої незалежної України фотографувати нову владу було дуже цікаво, але все одно не надто легко.

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"Я застав цю першу демократичну хвилю нових політиків: коли зайшов Чорновіл, Кравчук, Плющ – вони були досить відкриті. Мені було цікаво показати їх як людей зі своїми вадами (і сильними сторонами теж); що це все-таки просто люди, а не небожителі. Але політики дуже ображались на ці знімки – коли ти фотографуєш, як вони в носі колупаються, цілуються, курять і так далі" – розповідає фотограф Валерій Мілосердов.

Українські політики на знімках Валерія Мілосердова, 90-і та 00-і роки

Петро Порошенко та Віктор Ющенко, 2005:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388265

Юлія Тимошенко, 1997:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388266

Тимошенко, Порошенко, Ющенко та інші, 2004:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388267

Юхим Звягільський, 1995:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388268

Павло Лазаренко, 1993:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388269

Віктор Пінчук, 1999:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388270

Дмитро Корчинський, 1991:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388271

Леонід Кучма і Степан Хмара, 1994:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388272

Мустафа Джемілєв, 1992:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388273

В'ячеслав Чорновіл, 1993:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388274

Леонід Кравчук, 2002:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388275

Леонід Кравчук та Іван Плющ, 1991:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388276

Олександр Мороз, 1994:

Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото - фото 388277

До теми: ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х

Джерело: amnesia
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