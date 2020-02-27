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Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
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Вони розпочали акторську кар'єру у юному віці й дуже рано дізналися, що таке популярність. Дивіться, як змінилися діти, яких ви точно знаєте за відомими фільмами та серіалами з 90-х та 2000-х!
Ці діти отримали настільки колосальну дозу слави в дитинстві, що тепер не всі з них готові повернутися до акторської кар'єри. Ми пам'ятаємо їх за відомими та всіма улюбленими фільмами. Дивись, як вони змінилися!
І ще: Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
Майкл Олівер
- Фільм: Проблемна дитина (Problem Child)
- Вік на фото: 9 років / 38 років
Джиммі Воркмен
- Серіал: Родина Аддамсів (The Addams Family)
- Вік на фото: 11 років / 39 років
Рейчел Херд-Вуд
- Фільм: Пітер Пен (Peter Pan)
- Вік на фото: 13 років / 29 років
Джеремі Самптер
- Фільм: Пітер Пан (Peter Pan)
- Вік на фото: 14 років / 30 років
Луїзана Лопілато
- Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)
- Вік на фото: 15 років / 32 роки
Каміла Бордонаба
- Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)
- Вік на фото: 18 років / 35 років
Ганна Р. Холл
- Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)
- Вік на фото: 10 років / 35 років
Майкл Коннер Хамфріс
- Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)
- Вік на фото: 9 років / 35 років
Джейк Ллойд
- Фільм: Зоряні війни: Епізод І (Star Wars Episode I: The Phantom Menace)
- Вік на фото: 10 років / 30 років
Карла Діас
- Серіал: Клон (Clone)
- Вік на фото: 11 років / 29 років
Крістіан та Джозеф Казінс
- Фільм: Няньки (Twin Sitters)
- Вік на фото: 11 років / 36 років
До теми: Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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