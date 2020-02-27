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Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів

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Актори з фільму "Форрест Гамп" - фото 1
Актори з фільму "Форрест Гамп"

Вони розпочали акторську кар'єру у юному віці й дуже рано дізналися, що таке популярність. Дивіться, як змінилися діти, яких ви точно знаєте за відомими фільмами та серіалами з 90-х та 2000-х!

Ці діти отримали настільки колосальну дозу слави в дитинстві, що тепер не всі з них готові повернутися до акторської кар'єри. Ми пам'ятаємо їх за відомими та всіма улюбленими фільмами. Дивись, як вони змінилися!

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Майкл Олівер

  • Фільм: Проблемна дитина (Problem Child)
  • Вік на фото: 9 років / 38 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388706

Джиммі Воркмен

  • Серіал: Родина Аддамсів (The Addams Family)
  • Вік на фото: 11 років / 39 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388704

Рейчел Херд-Вуд

  • Фільм: Пітер Пен (Peter Pan)
  • Вік на фото: 13 років / 29 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388707

Джеремі Самптер

  • Фільм: Пітер Пан (Peter Pan)
  • Вік на фото: 14 років / 30 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388709

Луїзана Лопілато

  • Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)
  • Вік на фото: 15 років / 32 роки

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388710

Каміла Бордонаба

  • Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)
  • Вік на фото: 18 років / 35 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388711

Ганна Р. Холл

  • Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)
  • Вік на фото: 10 років / 35 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388708

Майкл Коннер Хамфріс

  • Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)
  • Вік на фото: 9 років / 35 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388705

Джейк Ллойд

  • Фільм: Зоряні війни: Епізод І (Star Wars Episode I: The Phantom Menace)
  • Вік на фото: 10 років / 30 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388703

Карла Діас

  • Серіал: Клон (Clone)
  • Вік на фото: 11 років / 29 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388712

Крістіан та Джозеф Казінс

  • Фільм: Няньки (Twin Sitters)
  • Вік на фото: 11 років / 36 років

Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів - фото 388702

До теми: Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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