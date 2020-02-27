Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів

Вони розпочали акторську кар'єру у юному віці й дуже рано дізналися, що таке популярність. Дивіться, як змінилися діти, яких ви точно знаєте за відомими фільмами та серіалами з 90-х та 2000-х!

Ці діти отримали настільки колосальну дозу слави в дитинстві, що тепер не всі з них готові повернутися до акторської кар'єри. Ми пам'ятаємо їх за відомими та всіма улюбленими фільмами. Дивись, як вони змінилися!

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Майкл Олівер

Фільм: Проблемна дитина (Problem Child)

Вік на фото: 9 років / 38 років

Джиммі Воркмен

Серіал: Родина Аддамсів (The Addams Family)

Вік на фото: 11 років / 39 років

Рейчел Херд-Вуд

Фільм: Пітер Пен (Peter Pan)

Вік на фото: 13 років / 29 років

Джеремі Самптер

Фільм: Пітер Пан (Peter Pan)

Вік на фото: 14 років / 30 років

Луїзана Лопілато

Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)

Вік на фото: 15 років / 32 роки

Каміла Бордонаба

Серіал: Буремний шлях (Rebelde Way)

Вік на фото: 18 років / 35 років

Ганна Р. Холл

Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)

Вік на фото: 10 років / 35 років

Майкл Коннер Хамфріс

Фільм: Форест Гамп (Forrest Gump)

Вік на фото: 9 років / 35 років

Джейк Ллойд

Фільм: Зоряні війни: Епізод І (Star Wars Episode I: The Phantom Menace)

Вік на фото: 10 років / 30 років

Карла Діас

Серіал: Клон (Clone)

Вік на фото: 11 років / 29 років

Крістіан та Джозеф Казінс

Фільм: Няньки (Twin Sitters)

Вік на фото: 11 років / 36 років

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