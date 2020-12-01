Два види чаю, які допоможуть схуднути

У боротьбі із зайвими кілограмами важливо не тільки те, що ти їси, а й те, що ти п'єш! Вашій увазі два напої, які допоможуть контролювати апетит.

Американські дієтологи впевнені, що чай може бути найбільш здоровим напоєм на планеті. Безліч досліджень доводять, що чай може знижувати ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань, а також стати дієвим засобом для зниження ваги. Експерти назвали два види чаю, які допоможуть схуднути.

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Чай улун

Це легкий квітковий чай, який, як і зелений чай, також багатий катехінами, які сприяють зниженню ваги завдяки підвищенню здатності вашого організму засвоювати ліпіди (жири). Дослідження, опубліковане в Китайському журналі інтегративної медицини, показало, що учасники, які регулярно пили чай улун, втратили близько трьох кілограмів протягом шеститижневого періоду.

Чай з лимоном

Цей чай може допомогти боротися зі здуттям живота завдяки вмісту D-лимонна. Антиоксидантне з'єднання, що міститься в олії цедри цитрусових, з давніх часів використовувалося через її сечогінний ефект. Але до недавнього часу не було наукових відкриттів, що підтверджують ці твердження. Дослідження на тваринах, опубліковане в Європейському журналі фармакології, підтвердило, що D-лімонен надає терапевтичну дію на метаболічні порушення у мишей з ожирінням.

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