У SARS-COV-2 виявили 12 тисяч мутацій

Дослідники з Університетського коледжу Лондона провели аналіз геномів вірусів, виявлених в пробах понад 46 тисяч осіб по всьому світу, і виявили в цілому 12 706 мутацій у вірусі SARS-CoV-2.

Гарна новина полягає в тому, що жодна з них не сприяє швидшому поширенню COVID-19. Для 398 мутацій є переконливі докази того, що вони відбувалися неодноразово. З них дослідники виявили 185 мутацій, які відбулися принаймні тричі незалежно один від одного протягом пандемії.

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"На щастя, ми виявили, що жодна з цих мутацій не приводить до швидшого поширення COVID-19, але ми маємо зберігати пильність і продовжувати відстежувати нові мутації, особливо в міру розгортання вакцин", – підкреслила один з авторів дослідження.

Вчені пояснюють, що коронавіруси можуть розвинути мутації трьома різними способами: через помилки копіювання під час реплікації вірусу, через взаємодію з іншими вірусами, що інфікують ту ж клітку, і через імунітет господаря. Як правило, більшість мутацій нейтральні. Лише деякі можуть бути корисними або шкідливими для вірусу. У випадку з SARS-CoV-2 більшість поширених мутацій, мабуть, були викликані імунною системою людини, а не стали результатом адаптації вірусу.

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