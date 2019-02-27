KAZKA не поїде на Євробачення 2019: офіційна заява гурту

"Бронзові" призери Нацвідбору гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні 2019. Дізнайтеся, чому музиканти ухвалили таке рішення!

У фіналі Нацвідбору KAZKA посіла третє місце, отримавши 3 бали від суддів та 5 балів від глядачів. Після того, як переможниця конкурсу MARUV та "срібні" призери Freedom Jazz відмовилися їхати на Євробачення 2019 – саме Саша Зарицька і Ко вважалися найімовірнішими кандидатами на роль представника України в Тель-Авіві.

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Однак після тривалих вагань музиканти заявили, що їм "не потрібна перемога будь-якою ціною". Цьогоріч KAZKA не поїде на Євробаченння, але учасники гурту заявили про бажання представляти Україну наступного року, якщо їх підтримають глядачі та судді.

Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія – об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети – нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть, – заявили KAZKA.

Солістка гурту Саша Зарицька і бек-вокал

Хто ж тепер поїде в Тель-Авів та чи взагалі Україна братиме участь у Євробаченні 2019 – вирішить Суспільний мовник. А ви згодні із рішенням KAZKA?

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