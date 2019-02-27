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MARUV вперше після скандалу звернулася до фанів: відео нової заяви
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Співачка MARUV дала перший коментар прихильникам щодо ситуації з перемогою у Нацвідборі та Євробаченням 2019. Зірка також розповіла, як найкраще можна її підтримати.
Нещодавно стало відомо, що співачка MARUV відмовилася підписувати договір з громадською телерадіокомпанією (НСТУ), тому не поїде представляти Україну на Євробаченні 2019, хоча й перемогла у Нацвідборі.
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Після шквалу критики та підтримки від різних зірок, Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) вирішила вперше звернутись до своїх шанувальників та пояснити ситуацію. Дівчина записала відео, яке розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Всім велике дякую за підтримку, ви неймовірні, дуже надихаєте. Хочеться творити щось нове і цікаве. Я б хотіла трішки поговорити про цю ситуацію і сказати, що все, що не трапляється, все на краще. Тепер у мене є купа часу для підготовки сольного концерту у Києві, для підготовки до премії YUNA, щоб зробити багато цікавого і для нового альбому – найважливіше. І я би дуже хотіла вас попросити трішки збавити оберти та прийняти це спокійніше, як це зробила я. Ви знаєте, я дуже не люблю агресію, конфлікти. Агресією ніколи нічого не вирішується. Тому я хотіла б попросити вас не вступати у якісь провокації і підтримати мене своїми усмішками, своїми оплесками на концертах, повними залами. Ну і, звісно ж, тим, що ви просто слухаєте мою музику – для мене це найкраща підтримка, найкраща подяка", – з усмішкою відзначила співачка.
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